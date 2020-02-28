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عبد العزيز: كافة المؤشرات تؤكد نجاح المعارضة أمام أردوغان في الانتخابات المقبلة..فيديو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:37 ص
الكاتب الصحفى أسامة
الكاتب الصحفى أسامة عبد العزيز
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أسامة علي

كشف الكاتب الصحفى أسامة عبد العزيز حظوظ المعارضة التركية فى تحقيق نجاحات خلال الانتخابات القادمة ضد أردوغان.


وأوضح عبد العزيز خلال استضافته ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "كسترا نيوز" أن كافة المؤشرات تؤكد قدرة المعارضة التركية على تحقيق نجاحات بالانتخابات لعدة أسباب منها خروج مليون عضو من حزب العدالة والتنمية،انشقاقات بعض القيادات عن الحزب أبرزها أحمد داود أوغلو.


وتابع: سياسات أردوغان القمعية ضد الشعب التركية منها الاعتقالات حيث وصل عدد المعتقلين بسجون أردوغان لـ 265 ألف مواطن تركى، ترحج كفة المعارضة ضد أردوغان.


وأكد الكاتب الصحفى أن سياسات أردوغان الاقتصادية تقود من حظوظه أيضا فى الانتخابات ضد المعارضة التركية، معقبا بأن كل المؤشرات السابقة ترجح نجاح المعارضة ضد أردوغان بشرط أن تتفق فيما بينها على مرشح واحد.

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