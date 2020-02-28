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محافظات

بعد وفاة وإصابة 3 أشخاص.. سر عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة لسور مدرسة بفرشوط .. تفاصيل

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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يوسف رجب

تسبب انهيار سور قديم للمدرسة المهنية بفرشوط، فى مصرع شابين وإصابة آخر، أثناء جلوسهم أسفل السور، وهو ما تسبب فى حالة غضب بين أهالى المنطقة حزنًا على الشباب الذين راحوا ضحايا الإهمالفي تنفيذ القرارات الصادرة بحق السور، حيث صدر قرار إزالة بتاريخ 24 ديسمبر 2017، لسور المدرسة" مؤجرة من الأهالى".

وبتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٨  تم إرسال الكتاب رقم ٧٠٠ لسنة ٢٠١٨ إلى مركز شرطة فرشوط ، لتسليم صورة من قرار الترميم، إلى مدير الإدارة التعليمية بفرشوط، وذلك بعد معاينة السور وصدر قرار رقم 2 لسنة 2018 من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بترميم السور، كما تم إخطار مشالى فتحى عبدالفتاح "أحد ورثة المدرسة" بتاريخ ١٩ فبراير ٢٠١٨ بقرار الترميم ، وكذلك مدير الإدارة التعليمية بالكتاب رقم ٧٠٣ لاتخاذ اللازم.

وفى 5 فبراير 2020  تم إخطار مدير الإدارة التعليمية بفرشوط ، بتسليم قرار الترميم واتخاذ اللازم، وحتى الآن لم يتم تنفيذ القرار مما أسفر عن انهيار السور، وحدوث الكارثة التى أودت بحياة شخصين و إصابة آخر.

ومنذ أيام، أصدر مركز حملة لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بقنا، برئاسة بركات الضمراني- مدير المركز، بيانًا حذر فيه من تشققات في السور واحتمالية انهياره في أي وقت نتيجة تهالك السور، و محذرًا من كارثة محتملة يروح ضحيتها المارين بجوار السور.

وكان اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة فرشوط، بانهيار سور المدرسة المهنية، ما تسبب فى مصرع: عصام زكي السيد ٤٥ عام، و مصطفى سعيد بهيج ٣٠ عام، وإصابة أبوالوفا محمود أبو الوفا ٣٥ عام، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشالهم من تحت أنقاض السور المنهار، ونقلهم إلى مستشفى فرشوط المركزى.


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بعد وفاة وإصابة 3 أشخاص.. سر عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة لسور مدرسة بفرشوط .. تفاصيل
بعد وفاة وإصابة 3 أشخاص.. سر عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة لسور مدرسة بفرشوط .. تفاصيل
بعد وفاة وإصابة 3 أشخاص.. سر عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة لسور مدرسة بفرشوط .. تفاصيل
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