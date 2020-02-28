أحمد حسن يشارك جمهوره بلقائه مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.. شاهد

شارك أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق فيديو له أثناء تكريمه من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد حصد لقب أمم أفريقيا عام 200‪8.

وعلق أحمد حسن على الفيديو الذي جمعه بالرئيس السابق محمد حسني مبارك قائلا "رحمة الله عليك".

ولقي الفيديو ردود واسعة من متابعيها عبر إنستجرام وجاء التعليقات بين "عاش قوي ومات عزيز" و " ربنا يرحمه ويغفر له" و "الزمن الجميل" و " كنتوا بتفرحونا ببطولاتكم دايما يا كابتن.

يذكر أن حسني مبارك توفي ظهر يوم الثلاثاء الماضي عن عمر يناهز الـ 91 عاما بعد صراع طويل مع المرض ودفن صباح يوم الأربعاء بعد جنازة عسكرية تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة.