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أخبار العالم

تركيا تعلن ارتفاع عدد قتلى جنودها في إدلب إلى 29 قتيلا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:26 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال مسئولون أتراك، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى الجنود الأتراك في الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو التابع للجيش العربي السوريفي محافظة إدلب السورية، ارتفعت لتصبح 29 جنديا. 

وقالت الرئاسة التركية في بيان عاجل لها منذ قليل، إنها قررت الرد بالمثل على قوات الجيش العربي السوري، بعد مقتل جنود أتراك في قصف جوي في محافظة إدلب السورية. 

وبدأ الجيش السوري عمليات عسكرية ضد المجموعات المسلحة في شمال البلاد في الأشهر الأخيرة من العام الماضي. 

وتمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على قرى وبلدات ومدن واقعة على الطريق بعد استعادته السيطرة الكاملة على ريف حماة ومدن وقرى في ريف إدلب، أهمها خان شيخون، إلا أن العملية العسكرية توقفت بعد إعلان الجانب الروسي عن هدنة أحادية من قبل الجيش السوري للسماح للمدنيين الراغبين بالخروج من إدلب إلى مناطق سيطرة الدولة.

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