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رياضة

في جلسة خاصة.. رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

الجمعة 28/فبراير/2020 - 01:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق وذلك في إطار استعداداته لمواجهة صن داونز المقبلة.
وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن محمود الخطيب عقد جلسة مع اللاعبين وذلك من أجل تحفيزهم على الفوز في لقاء صن داونز.

وشدد محمود الخطيب خلال جلسته على ضرورة تحقيق الفوز في القاهرة على حساب الفريق الجنوب أفريقي، حتى يرتاح النادي الأهلي نسبيًا قبل مواجهة الإياب في جنوب افريقيا.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه صن داونز الجنوب افريقي غدا السبت في تمام السادسة مساء باستاد القاهرة الدولي بحضور 30 ألف متفرج وذلك في اطار ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.
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