في جلسة خاصة.. رسالة من محمود الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق وذلك في إطار استعداداته لمواجهة صن داونز المقبلة.

وأكد الإعلامي مهيب عبد الهادي أن محمود الخطيب عقد جلسة مع اللاعبين وذلك من أجل تحفيزهم على الفوز في لقاء صن داونز.





وشدد محمود الخطيب خلال جلسته على ضرورة تحقيق الفوز في القاهرة على حساب الفريق الجنوب أفريقي، حتى يرتاح النادي الأهلي نسبيًا قبل مواجهة الإياب في جنوب افريقيا.



