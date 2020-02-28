اليوم .. 27 مرشحا يتنافسون في انتخابات نقابة المهندسين بكفر الشيخ

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بكفر الشيخ، منافسة ساخنة بين 27 مرشحًا، على 7 مقاعد لشعب الكهرباء والميكانيكا والمدني والشعبة المجمعة؛ لاختيار 7 منهم فقط.





وتجرى انتخابات المهندسين اليوم، الجمعة، بمقر النقابة بمدينة كفر الشيخ، وتبدأ عملية التصويت منذ العاشرة صباحًا وحتى السابعة مساءً، ويعقب ذلك عملية فرز الأصوات وإعلان النتيجة.





ويتنافس 6 مرشحين على مقاعد شعبة الكهرباء لاختيار 3 منهم فقط، و8 مرشحين على مقعدي شعبة الميكانيكا لاختيار اثنين منهم فقط، و8 مرشحين آخرين على مقعد شعبة الهندسة المدنية لاختيار مرشح فقط، و5 مرشحين على الشعبة المجمعة التي تضم تخصصات الغزل والكيمياء والتعدين لاختيار مرشح واحد فقط.





ومن جانبها، اعتذرت الدكتورة أماني شاكر، عميد كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، والمرشحة على مقعد الشعبة المجمعة، بالرغم من إدراج اسمها في الكشوف النهائية للمرشحين.





جدير بالذكر أن مقر النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، تحول إلى غابة من اللافتات الدعائية، وذلك قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات.



