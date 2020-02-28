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فن

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:23 ص
كندة علوش
كندة علوش
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شروق ابراهيم
مع انتشار خبر وصول شخصين قادمين من فرنسا الى مصر حاملين فيروس كورونا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصة مليئة بالمخاوف والتشاؤم من خوف تفشي المرض الجديد في مصر.

وعن هذا الأمر، غردت الفنانة السورية كندة علوش عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر :" كم الأخبار المزعجة مدمر، نحن في حرب دائمة للحفاظ على المعنويات عالية، الكورونا والحروب، والحوادث، و.. و.". 

واضافت :" مهما حاولنا نبعد عن الأخبار السلبية بتوصلنا من أي منفذ الواحد صار يحلم يصحى على خبر حلو الله يستر علينا وعلى بلادنا وأهالينا وولادنا قولوا آمين".

كانت كندة علوش توقفت عن التمثيل منذ زواجها من الفنان عمرو يوسف ثم انشغلت بابنتها حياة التي اكلمت عمرها الاول شهر نوفمبر الماضي.

كندة علوش تعبر عن استيائها في تغريدة لهذا السبب
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