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رياضة

شاهد.. جنش يقبل مرتضى منصور لهذا السبب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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نور عادل
داعب محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، خلال جلسة الأخير مع اللاعبين.


وخلال جلسة مرتضى منصور مع اللاعبين أكد أنه كان سيصرف مكافأة إلى اللاعبين وهي 100 ألف جنيه، ولكن بعدما طالب جنش بزيادتها إلى 150 ألفا، وافق مجلس الادارة.

ومن جانبه داعب جنش مرتضى منصور مرسلًا "بوسة" لرئيس نادي الزمالك على الهواء خلال الجلسة الجماعية بين اللاعبين وإدارة الزمالك.

ومن جانبه قال "رئيس الزمالك" في فيديو نشره عبر صفحته خلال جلسته مع اللاعبين: "لابد انكم تركزوا في مباراة الغد الجميع ينتظر نتيجة مميزة، احنا عارفين انكم أبطال رغم انف الحاقدين".

ويستعد فريق الكرة الاول بنادي الزمالك لمواجهة منافسه الترجي التونسي اليوم الجمعة في تمام الساعة السادسة والنصف في إطار ذهاب دور الـ16 من عمر دوري أبطال أفريقيا.
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