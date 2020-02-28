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أخبار العالم

قرار عاجل من البحرية الأمريكية بشأن فيروس كورونا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:13 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم

أصدرت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا بتفعيل الحجر الصحي لجميع السفن التي زارت منطقة الحيط الهادئ، وذلك لمدة 14 يومًا وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا. 

ومساء أمس، أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن عمدة الولاية أنه تم نقل 5 منهم إلى ولايات أخرى. 

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن كلف نائبه مايك بنس بملف مواجهة انتشار وتفشي الفيروس. 

وقال ترامب: "نحن مستعدون وجاهزون للفيروس لدينا أعظم شعب في العالم ونحن مستعدون جدا له، نأمل ألا ينتشر وهناك فرصة بألا ينتشر وهناك فرصة بأن ينتشر".
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