قرار عاجل من البحرية الأمريكية بشأن فيروس كورونا





أصدرت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة، قرارًا بتفعيل الحجر الصحي لجميع السفن التي زارت منطقة الحيط الهادئ، وذلك لمدة 14 يومًا وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا.





ومساء أمس، أعلنت ولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجيل 33 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما أعلن عمدة الولاية أنه تم نقل 5 منهم إلى ولايات أخرى.





وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في وقت سابق أن بلاده مستعدة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن كلف نائبه مايك بنس بملف مواجهة انتشار وتفشي الفيروس.



