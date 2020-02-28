أهالي قرية العباسية بالدقهلية يشكون من تهالك كبري مشاة





وقال منير في شكواه نحن سكان العباسية بمركز أبو حماد بالشرقية نعاني من تهالك كوبرى العباسة أعلى ترعة الإسماعيلية، حيث أن الكوبرى قديم وهو يربط بين طريق العباسة والملاك بأبو حماد وهذا الكوبرى يعانى تهالك شديد يعرض المارة عليه للخطر فضلا عن حدوث تصدعات وكسور فى الخرسانة.





وناشد محمد منير المسئولين ضرورة التدخل لترميم الكوبرى لأنه يعتبر خطر حقيقى لكل من يمر عليه.





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أرسل القارئ محمد منير المقيم بقرية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تهالك كوبري العباسية بالقرية.