AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي قرية العباسية بالدقهلية يشكون من تهالك كبري مشاة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 07:04 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسل القارئ محمد منير المقيم بقرية العباسة مركز أبو حماد محافظة الشرقية شكواه إلى خدمة بين الناس بموقع صدي البلد من تهالك كوبري العباسية بالقرية.

وقال منير في شكواه نحن سكان العباسية بمركز أبو حماد بالشرقية نعاني من تهالك كوبرى العباسة أعلى ترعة الإسماعيلية، حيث أن الكوبرى قديم وهو يربط بين طريق العباسة والملاك بأبو حماد وهذا الكوبرى يعانى تهالك شديد يعرض المارة عليه للخطر فضلا عن حدوث تصدعات وكسور فى الخرسانة.

وناشد محمد منير المسئولين ضرورة التدخل لترميم الكوبرى لأنه يعتبر خطر حقيقى لكل من يمر عليه.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سكان الشيخ زايد يشكون تعطل السلالم المتحركة للكوبرى

هيقع علينا.. أهالى دراجيل بالمنوفية يشكون من تصدع الكوبرى العلوى بالقرية

سكان محور طلعت حرب بالتجمع الخامس يشكون تهالك كابينة الكهرباء.. صور

أهالي فيصل يصرخون من تهالك المواصلات وعدم آدميتها

أهالى الهرم يستغيثون بسبب سوء مطلع الدائرى بشارع المصرف بالطالبية وتعريض المارة للخطر

مواطن يشكو تهالك الطريق بقرية أبو كيفو بالبحيرة

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة الملك قبل النوم

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

تبدأ من 300 جنيه .. ننشر أسعار التصالح في المتر لمخالفات البناء في الأميرية

منى الشاذلي تروي تفاصيل جديدة لـ سقوط مجدي يعقوب لحظة تكريمه بـ الإمارات

احذروا بشدة.. أضرار لن تتوقعها تحدث للجسم عند تناول الكاتشب.. تعرف عليها

لهذا السبب رفضت نوال الزغبي الغناء لهيفاء وهبي على الهواء .. فيديو

AdvertisementS

حقيقة استقالة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني

أخبار الرياضة .. تصريح خطير من مرتضى منصور عن سبب عدم مواجهة الأهلي .. تفاصيل جديدة فى أزمة صالح جمعة مع فايلر

شاهد.. قبطان عجوز يطير في الهواء بقوة خارقة لإنقاذ امرأة من الغرق.. صور

كريم بامبو يحتفل بحفل زفافه في حفل عائلي قبل لقاء الترجي .. صور

استفسار خاص من فايلر لإدارة الأهلي قبل مواجهة صن داونز

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

نجم الزمالك السابق يهاجم عمرو الجنايني ويطالب بإدارة حاسمة من اتحاد الكرة

شاب عشريني قرر تناول الوجبات السريعة يوميًا لمدة أسبوعين.. والنتيجة مؤسفة

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني

أخبار الرياضة.. قبلة جنش لـ مرتضى منصور.. نجم الترجي يستفز الزمالك.. واستفسار لـ فايلر من الخطيب

أول رد من الصحة والمنظمة العالمية على إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني