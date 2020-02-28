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أخبار البلد

الأوقاف تؤكد أهمية حركة الترجمة والتوسع فيها بكل لغات العالم

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:58 ص
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة
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أ ش أ
قررت لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التوسع في أعمال الترجمة.

وقالت وزارة الأوقاف - في بيان مساء أمس الخميس - إن وزير الأوقاف أكد خلال اجتماع اللجنة اليوم، أهمية حركة الترجمة وخطة وزارة الأوقاف في التوسع فيها، كما ناقش الإجتماع تجديد الخطاب الديني.

كما وجهت اللجنة التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز حمدي عبد العزيز أستاذ اللغة الصينية لحصوله على جائزة الملك فيصل العالمية في الترجمة في دورتها التاسعة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الأوقاف، شارك فيه كل من الدكتور أحمد عبد الرحمن القاضي، والدكتور مصضطفى الفخراني، والدكتور كمال علي محمود أحمد جاد الله، والدكتور كمال عبد السلام بريقع، والدكتور عبد العزيز حمدي، والدكتور محمد عبد الغني شامة، والدكتور أيمن إبراهيم الأعصر، والدكتور إسراء السيد أبو حجر، والدكتور شاكر موسى علي موسى، الأساتذة بكلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر.
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