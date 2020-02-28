الأوقاف تؤكد أهمية حركة الترجمة والتوسع فيها بكل لغات العالم

قررت لجنة اللغات والترجمة والحوار الثقافي بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، التوسع في أعمال الترجمة.





وقالت وزارة الأوقاف - في بيان مساء أمس الخميس - إن وزير الأوقاف أكد خلال اجتماع اللجنة اليوم، أهمية حركة الترجمة وخطة وزارة الأوقاف في التوسع فيها، كما ناقش الإجتماع تجديد الخطاب الديني.





كما وجهت اللجنة التهنئة إلى الدكتور عبد العزيز حمدي عبد العزيز أستاذ اللغة الصينية لحصوله على جائزة الملك فيصل العالمية في الترجمة في دورتها التاسعة.



