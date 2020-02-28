كوريا الجنوبية تعلن عن حصيلة جديدة لمصابي كورونا

أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية، تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022.





ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية عن بيان أصدرته وزارة الصحة قوله: "تم تسجيل 256 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة إلى 2022".





وأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة، تسجيل 44 وفاة بفيروس كورونا و327 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وقالت لجنة الصحة الصينية في بيان لها "وفاة 44 شخصا بفيروس كورونا وبهذا يصل العدد الإجمالي للضحايا إلى 2788، تم تسجيل كذلك 327 إصابة جديدة وبهذا يصل عدد المصابين إلى 78824".



