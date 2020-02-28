AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي شارع تيمو بالمقطم يطالبون برصف الشارع.. شاهد

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
أرسلت القارئة مرفت عصام المقيمة بشارع الدكتور تيمور المتفرع من شارع 9 بالمقطم شكواها إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد  من تكسر الشارع  لتركيب مواسير صرف جديدة منذ عام، وترك الشارع بدون رصف.

وقالت  في شكواها "نحن سكان شارع الدكتور تيمور نعاني من حالة الشارع السيئة حيث تم تكسير الأسفلت بالكامل منذ عام، حيث تتعرض سياراتنا  للضرر كل يوم بسبب سوء الطريق".

وطالبت المسئولين بسرعة رصف وتمهيد الشارع رأفة باهالي المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أهالي منشأة القناطر بالجيزة يشكون من طفح مياه الصرف

أهالي السيوف بالإسكندرية: نعاني من انتشار الباعة الجائلين

أهالي عزبة النخل بالمطرية يشكون من انتشار القمامة

أهالي أرض اللواء يصرخون من انتشار الكلاب الضالة

تهالك أعمدة الإنارة بشارع ترعة الجبل بـ المطرية

أهالي عين شمس يصرخون من انتشار القمامة بشارع علي باشا

ترشيحاتنا

الوحيد في العالم.. رئيس وزراء ولد وتوفي يوم 29 فبراير

ليبيا... اندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 28 - 2 - 2020..فيديو

وزير التعليم لـ صدى البلد: تحويل 112 مدرسة للنظام الياباني العام المقبل

فضل الصلاة على النبي 1000 مرة يوم الجمعة

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب كورونا.. عريس بحريني يفاجئ المعازيم بطلب غريب قبل دخولهم الفرح

حفريات تكشف عن تفاصيل جديدة لـ مراحل تطور الإنسان منذ 80 ألف عام

بعد إسراء غريب.. مقتل صفاء شكشك خنقا على يد زوجها يثير الرأي العام الفلسطيني