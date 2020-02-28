أهالي شارع تيمو بالمقطم يطالبون برصف الشارع.. شاهد

أرسلت القارئة مرفت عصام المقيمة بشارع الدكتور تيمور المتفرع من شارع 9 بالمقطم شكواها إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد من تكسر الشارع لتركيب مواسير صرف جديدة منذ عام، وترك الشارع بدون رصف.





وقالت في شكواها "نحن سكان شارع الدكتور تيمور نعاني من حالة الشارع السيئة حيث تم تكسير الأسفلت بالكامل منذ عام، حيث تتعرض سياراتنا للضرر كل يوم بسبب سوء الطريق".





وطالبت المسئولين بسرعة رصف وتمهيد الشارع رأفة باهالي المنطقة.



