أخبار السوشيال ميديا: نجيب ساويرس يدافع عن بنت الجيران .. وريم البارودي تعلن تقديمها برنامجا جديدا على قناة النهار

نشر موقع صدى البلد الإخباري، العديد من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:





شارك أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق فيديو له أثناء تكريمه من الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، بعد حصد لقب أمم أفريقيا عام 200‪8.









علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح من النقابة مرة أخرى.









علق الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر على غناء المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنية "كل ما انسالك كلامك " من كلماته وغناء شرين عبد الوهاب، في احد الافراح.









شاركت الاعلامية سمر يسري جمهورها بفيديو جديد لها مع أولادها على تيك توك نشرته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





شارك الفنان حسين الجسمي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









تغزلت الفنانة اللبنانية إليسا في الفنانة ياسمين صبري من خلال تغريدات متبادلة بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، وهي ليست المرة الاولى بينهما.









مع انتشار خبر وصول شخصين قادمين من فرنسا الى مصر حاملين فيروس كورونا، تحولت مواقع التواصل الاجتماعي الى منصة مليئة بالمخاوف والتشاؤم من خوف تفشي المرض الجديد في مصر.









أعلنت الفنانة ريم البارودي تعاقدها لتقديم برنامج جديد على قناة النهار والذي من المقرر ان يتم عرضة خلال الفترة المقبلة.









شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









شاركت الفنانة إيمي طلعت زكريا جمهور بصورة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.