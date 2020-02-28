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أخبار العالم

أخبار العالم: مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب .. واندلاع اشتباكات عنيفة في العاصمة الليبية طرابلس

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:01 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أحمد قاسم
نشر موقع صدى البلد الإخباري العديد من الأخبار المهمة العالمية، نستعرض أبرز ما فيها خلال التقرير التالي:

أعلن حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا.


رصد موقع NetBlocks.org الأمريكي، والمتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم، توقف تام لجميع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وذلك تزامنًا مع عملية عسكرية جوية شنها الجيش العربي السوري على مليشيات تركية في محافظة إدلب السورية.


أفادت وكالة "سبوتنيك" الإخبارية الروسية، باندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة في محاور القتال بالعاصمة طرابلس بين الجيش الوطني الليبي ومليشيات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.


أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في جميع أرجاء البلاد إلى 2,788 شخصًا.


أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.
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