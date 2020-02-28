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أخبار البلد

نشرة الأخبار: مصر تخاطب فرنسا بشأن إصابة فرنسيين بـ كورونا عائدين من القاهرة .. ومقتل 33 جنديا تركيا في إدلب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، إنه تم التواصل مع السفير المصري في فرنسا، وذلك لمخاطبة الحكومة الفرنسية، للتحقق فيما نشر في وسائل الإعلام الفرنسية، بشأن اكتشاف حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمين من مصر.


نفى هاني يونس المتحدث المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما يتردد من شائعات حول وجود حالات مصابة بفيروس كورونا داخل مصر.


أبدى محمد علي بن رمضان لاعب الترجي، ثقته في قدرة فريقه على الفوز في لقاء الزمالك المصري، اليوم الجمعة، بإستاد القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، جلسة خاصة مع لاعبي الفريق وذلك في إطار استعداداته لمواجهة صن داونز المقبلة.

أعلنت الفنانة ريم البارودي تعاقدها لتقديم  برنامج جديد على قناة النهار والذي من المقرر ان يتم عرضة خلال الفترة المقبلة.



شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها  موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


علق رجل الأعمال نجيب ساويرس على قرار نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء وعدم إعطائه تصاريح من النقابة مرة أخرى.


أعلن حاكم هطاي، رحمي دوجان، ارتفاع عدد القتلى من المليشيات التركية في الهجوم الذي شنه الجيش العربي السوري على تمركزات للجيش التركي في محافظة إدلب، إلى 33 شخصًا.


رصد موقع NetBlocks.org الأمريكي، والمتخصص في مراقبة أمن الشبكات وحرية الإنترنت في مختلفِ دول العالم، توقف تام لجميع خدمات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وذلك تزامنًا مع عملية عسكرية جوية شنها الجيش العربي السوري على مليشيات تركية في محافظة إدلب السورية.


أكدت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، على ضرورة حضور إثيوبيا جولة التفاوض المقررة الأسبوع الجاري في العاصمة الأمريكية واشنطن؛ من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة حول سد النهضة.
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