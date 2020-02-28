الصحف تبرز الإجراءات الاحترازية الحكومية لمواجهة فيروس كورونا

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة، نبأ إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسى برقية تعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود فى وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، كما أبرزت الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ضوء بعض الإصابات التى ظهرت فى عدد من الدول المحيطة.





وفي التفاصيل، نشرت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) نبأ إرسال الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية عزاء إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، سائلا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.





وذكرت صحيفة (الأخبار) أن شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب تقدم أيضا بخالص العزاء والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين.





عسكريا، نشرت صحيفة (الجمهورية) لقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق سكوت هاول قائد قيادة العمليات الخاصة المشتركة الامريكية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليا.





وأشارت الصحيفة إلى أن اللقاء تناول عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة فى مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

ونقلت الصحيفة عن الفريق محمد فريد تأكيده عمق علاقات التعاون العسكرى التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين؛ لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.





أمنيا، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن أكاديمية الشرطة استقبلت وفدا من قيادات وضباط كلية القادة والأركان والدراسين بالكلية من الضباط المصريين والوافدين من دول السعودية ولبنان وباكستان وفرنسا والإمارات واليمن والأردن والعراق وعمان والسودان وتنزانيا.

وأضافت الصحيفة أن مدير كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة وعددا من قيادات الأكاديمية استقبلوا الوفد، حيث رحب مدير الكلية بالوفد الزائر، ونقل لهم تحيات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية .





وفي الشأن الصحي، أبرزت صحيفة (الأهرام) إجراءات التصدي لفيروس كورونا، حيث كثفت دول العالم المختلفة خلال الساعات الأخيرة اجراءاتها للتصدى للفيروس الذى يواصل حصد ضحاياه عبر القارات فى محاولة لكبحه من خلال حملات الاستفزاز الصحي لمنع سقوط المزيد من الضحايا

فقد أعلنت المملكة العربية السعودية حزمة إجراءات استثنائية من بينها تعليق الدخول الى المملكة لأغراض العمرة وزيادة المسجد النبوى الشريف بالمدنية المنورة ولم يتضح بعد ما اذا كان هذا القرار مؤقتا أم أنه قد يمتد ليشمل موسم الحج فى يوليو المقبل.





وفي مصر، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خصص اجتماعا لمتابعة الاجراءات الاحترازية المتخذة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.





ونقلت الصحيفة عن رئيس مجلس الوزراء قوله إن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الفيروس في ضوء بعض الاصابات التى ظهرت فى عدد من الدول المحيطة ، ومن بينها تشديد الإجراءات الاحترازية والفحص الطبي فى المطارات والموانئ تجاه القادمين من كل الدول.





وأضافت الصحيفة أن مجلس الوزراء اتخذ - في اجتماعه - قرارا يتيح سرعة شراء وتوفير الاحتياجات اللازمة لأخذ الاحتياطات اللازمة لاخذ الاحتياطات الوقائية فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.





اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن مصر أبرمت أمس اتفاقي تسوية وآخر إطاريا بشأن بيع وشراء الغاز الطبيعي بين كل من الهيئة المصرية للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس وشركة اينى ومجموعة ناتورجى للطاقة وشركة يونيون فينوسا جاس والشركة المصرية الاسبانية للغاز سيجاس وذلك وفقا لمجموعة من الخطوات اللازمة لدخول التسوية حيز النفاذ.



