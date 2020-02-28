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أخبار البلد

تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:05 ص
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

دشن وزير القوي العاملة محمد سعفان، مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة تحت إشراف  مديرية القوي العاملة بأسوان  بكل من بجامعة أسوان، ومسجدين، أحدهم مسجد النصر بكورنيش النيل والآخر بمنطقة المحمودية ، فضلا عن دير الأنبا سمعان، وكنيسة يوسف الراعى .

يأتي ذلك بعد أن اطلاق  الوزير من قبل نفس المبادرة بكل من مديريات القوي العاملة بالجيزة، وأسيوط ، والمنيا ، والأقصر ، علي أن تقوم باقي المديريات علي مستوي باقي المحافظات بتنفيذ المبادرة.

وقال وزير القوي العاملة : إن مبادرة "هنجملها" تأتى فى إطار تفعيل المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر.. اتحضر للمستقبل"، والتى تُعد أول حملة وطنية لنشر الوعى البيئي فى مصر، وذلك اتساقًا مع جهود الحكومة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما تهدف إلى نشر الوعى البيئي للمواطنين، إضافة إلى تغيير السلوكيات وحث الشباب للمشاركة فى الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية، مشيرًا إلى أن مبادرة "هنجملها" تستهدف زراعة 500 شجرة مثمرة علي الأقل تحت أشراف مديريات القوي العاملة بالمحافظات.

وأكد "سعفان" ضرورة نشر الوعي والحفاظ علي البيئة وجعلها بيئة نظيفة خالية من التلوث بزيادة المساحات الخضراء ، وغرس قيم الحفاظ على البيئة لدى الشباب والأطفال ليحي الجميع في جو صحي ونظيف  خالي من الملوثات البيئية.

حضر عملية غرس الأشجار المنسق العام للمبادرة محمد قبطان،  محمد عبد الوهاب أحمد مدير عام مديرية مديرية القوي العاملة بأسوان ، وشارك فيها ، فريق عمل المديرية الذي حرص علي تنفيذ هذه المبادرة وعلي رأسهم ممدوح ميلاد مدير إدارة العمالة غير المنتظمة،  وإبراهيم واصف مدير الشؤن الإدارية وشعبان عبد العليم  مسؤول إدارة المخابز، فضلا عن صلاح حسين ، وجبر يونس ، ومحمود محمد .

تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
تدشين مبادرة "هنجملها" لزراعة 1000 شجرة مثمرة بمديرية القوى العاملة بأسوان
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