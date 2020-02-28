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أخبار العالم

المهمة غصن.. مسئول ياباني يتوجه إلى لبنان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:25 ص
كارلوس غصن
كارلوس غصن
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أحمد محرم
يسافر نائب وزيرة العدل اليابانية إلى لبنان مطلع الأسبوع المقبل للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن، رئيس شركة نيسان السابق، للمحاكمة في اليابان.

وبحسب قناة "سكاي نيوز"، قالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول، ويُدعى هيرو يوكييوشي، سيغادر طوكيو غدا السبت على أن يلتقي بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين.



وكان كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات، قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية. وينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.

وقال غصن إنه فر إلى لبنان الذي قضى فيه طفولته لتبرئة ساحته. ولم يبرم لبنان معاهدة مع اليابان لتسليم المطلوبين.

وعاد غصن للتغريد على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهر، حيث دعا إلى جمع توقيعات لعريضة تطالب بإطلاق سراح جريج كيلي المسؤول التنفيذي السابق في نيسان، الذي ألقي القبض عليه مع غصن.
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