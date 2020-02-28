بالأسماء..37 مرشحا يتنافسون في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين بالقليوبية

تنطلق اليوم الجمعة انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالقليوبية، ويتنافس في الانتخابات 37 مرشحا على 7 مقاعد بمجلس النقابة حيث تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

وقال المهندس تامر رمضان رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى إنه تم فتح باب الترشح بالنقابة فى 8 يناير الماضى وحتى 23 يناير الماضى وإعلان الكشوف النهائية عقب غلق باب الطعون مشيرا إلى أنه ستجرى الإنتخابات على 7 مقاعد وهى " 2 مدنى و2 ميكانيكا و1 كهرباء و1 عمارة و1 تعدين وبترول"، وذلك من خلال 12 لجنة بنادى بنها الرياضى والتى ستنطلق فى العاشرة وحتى السابعة مساء من نفس اليوم وبدء الفرز وإعلان النتائج بعدها مباشرة.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء العملية الإنتخابية فى كافة مراحلها بمنتهى الحيادية تجاه كافة المرشحين، بإشراف قضائي كامل مضيفا أن إجمالى أعضاء الجمعية العمومية للنقابة بالقليوبية يبلغ 28 ألف مهندس ممن لهم حق الترشح ومن يحق لهم التصويت هم من قاموا بسداد اشتراكات عام 2019

من جانبه، أكد المهندس مصطفى مجاهد نقيب المهندسين بالقليوبية أن النقابة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين؛ حيث إن المرشحين جميعا أصحاب أفكار مميزة لخدمة النقابة والوصول بها إلى الأفضل.