شهيد لقمة العيش بالقليوبية.. خرج للعمل وعاد جثة على يد صديقه بسبب التوك توك

لم يكن يعلم " السيد " أن القدر سطر له نهايته على يد أعز أصحابه وأصدقائه الذى خان العيش والملح .. السيد لم يعلم ان تليفون صديقه له سيكون الأخير وانه سوف يحرمه من الحياة حيث طلب منه صديقه الخروج سويا للذهاب الى احد الاماكن بمركبة التوك توك التى يعمل عليه.

كانت عقارب تشير إلى الـ 6 مساءً، عندما كان " السيد " يتجول في شوارع قرية الشوبك بمركز شبين القناطر من خلال التوك التوك الذى يعمل عليه بحثا عن الرزق ومساعدة أسرته وفجاة يتلقى اتصالا هاتفيا من أحد أصدقائه يطلبه فى مشوار .. لم يخيب " السيد " الظن وعلى الفور انطلق للذهاب الى صديق عمره تاركا عمله فى البحث عن لقمة عيشه ليرى بعدها الغدر والخيانة من صاحبه الذى قتله لسرقة التوك توك.

من جانبه اعترف المتهم ويدعى المدعو بلال ج م حداد خلال التحقيقات التى اجريت معه بارتكابه الواقعة قائلا " "أنا مكنتش أقصدى أموته، ولا كنت أتوقع إنه يموت" مضيفا " : "السيد " صاحب عمري هو مات وأنا بتعذب، انا قمت بضربه علي رأسه بقالب طوب عدة مرات حتي تأكدت من مفارقته للحياة.

وأضاف المتهم "أنا والمرحوم جيران و أصدقاء منذ أيام الحضانة وتربطنى به علاقة قوية،ولكن الشيطان ضحك عليا وغوانى ان اسرق التوك توك بتاعه نظرًا لمرورى بضائقة مالية في الآونة الأخيرة.

وتابع المتهم بدأت تراود إلي ذهنى فكرة التخلص من المجني عليه والإستيلاء علي مركبة التوك توك التي يعمل عليها لبيعه مشيرا لى انه في سبيل تنفيذ مخططه الإجرامي قام بإستدراج المجني عليه وقام بالإجهاز عليه برطمه علي رأسه ( بقالب طوب ) عدة مرات حتي تأكد من مفارقته الحياه واستولى على مركبة التوك توك وفر هاربًا وقام بالتصرف فيها بالبيع لدي المدعو مصطفي ع س ميكانيكي

من ناحية اخرى امرت النيابة بحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق والتصريح بدفن جثة المجنى عليع بعد توقيع الكشف الطبى عليها وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة

وتمكنت أجهزة الامن بالقليوبية من كشف غموض حادث العثور على جثة سائق بقرية الشوبك بشبين القناطر حيث تبين ان وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه استدرجه وتخلص منه لسرقة مركبة التوك توك التي يعمل عليها لبيعها لمروره بضائقة مالية تم ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بمقتل السيد ا ع سائق توك توك ومقيم الشوبك - دائرة مركز شبين القناطر( اثر اصابته بجروح تهتكيه بخلف وبالجانب الأيسر للرأس ) وبسؤال والده قرر بخروج نجله المجنى عليه بمركبة التوك توك التي يعمل عليها ولم يعد

وقد أمكن لفريق البحث تحديد مرتكب الواقعه هو صديق المجني عليه المدعو بلال ج م حداد ومقيم الشوبك – دائرة المركز وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبمواجهته أقر تفصيليًا بإرتكاب الواقعة وتولت النيابة التحقيق