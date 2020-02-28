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حوادث

حبس عاطل يمزق جسد قهوجي بسبب خلاف على المشروبات بقليوب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:04 ص
حبس عاطل
حبس عاطل
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إبراهيم الهوارى

امرت نيابة نيابة قليوب بحبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيق لقيامه بتمزيق جسد قهوجى بسبب الخلاف على ثمن المشروبات كما امرت النيابة بطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة

وتلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا بتلقى مامور قسم شرطة قليوب اشارة من مستشفى قليوب العام بوصول علاء  ن ج "قهوجي مصاب بجرح نافذ بالبطن من الجهه اليسرى وآخر قطعى بالوجه وتم حجزة لتلقى العلاج اللازم.

وبالانتقال والفحص وسؤال المصاب قرر بحدوث مشاده كلاميه بينه وبين المدعو ياسر ا ع   وشهرته " شريف سعرانه " حال تواجده بالمقهى.. بسبب الخلاف على ثمن المشروبات تطورت لمشاجره قام على أثرها بالتعدي عليه بالضرب بسلاح ابيض " مطواة  " محدثا اصابته وفر هاربا.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم  وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتم بارشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة والتحفظ عليه وتولت النيابة التحقيق.

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