بعد التصعيد التركي.. الأسطول الروسي يرسل فرقاطتين إلى السواحل السورية

أفادت قناة "العربية" بأن الأسطول الروسي أرسل فرقاطتين مزودتين بصواريخ كروز إلى السواحل السورية، في أعقاب تصعيد الموقف العسكري شمالي البلاد واشتباكات متلاحقة بين الجيشين السوري والتركي.





وترأس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمس الخميس، اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي التركي.













جاء ذلك بعد أنباء نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان قال فيها إن نحو 34 جنديا تركيا لقوا مصرعهم في قصف جوي على الحدود التركية السورية.





وكان الرئيس التركي اردوغان قد قال إن الوضع في إدلب بدأ يتحول لصالح تركيا، فيما قالت روسيا إن عسكريين أتراكا يهاجمون الطائرات الروسية بصواريخ محمولة على الكتف.