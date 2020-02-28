وداعا فبراير.. 30 صورة لـ إطلالات المشاهير المثيرة للجدل خلال الشهر

تهتم دائما النجمات والمشاهير عادة بأناقتهن مظهرهن ومواكبة أحدث صيحات الموضة، فقد شهد شهر فبراير مجموعة كبيرة من أزياء وإطلالات النجمات اللاتى أثار بعضها الجدل حول جرأتها أو غرابتها أوتصميماتها الغير التقليدية، أو اختيارهن بعض الملابس غير الملائمة مع فصل الشتاء.









نرصد فى التقرير التالى مجموعة من أبرز الإطلالات اللاتى أثارت الجدل خلال شهر فبراير، وكان أبرزها...





-ظهرت يسرا واصالة فى جلسة تصوير لصالح مجلة Vogue بإطلالات من اختيار الاستايلست Katie Trotter، حيث اعتمدت كلا منهما على ملابس غريبة وغير تقليدية، ولكن اتسمت ملابسهن على الألوان المبهجة والمتعددة، وتميزت إطلالات اصالة و يسرا بالتنوع والتجديد، ولكن لم تنل إعجاب متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعى و عرضهما للسخرية من قبل متابعيهما.





زوجة مصطفى فهمى الأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت شفاف مطرز من الأكمام، و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود و بنطلون جلد باللون الأسود أيضا، وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية، مما منحها مظهرا جذابا. -لفتتالأنظار بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت جاكيت شفاف مطرز من الأكمام، و نسقت معه سترة قطنية باللون الأسود و بنطلون جلد باللون الأسود أيضا، وأكملت زوجة مصطفى فهمى إطلالتها ببعض الأكسسوارات العصرية، مما منحها مظهرا جذابا.









بسمة بوسيل خلال شهر فبراير بمجموعة متنوعة وغير تقليديةمن الاطلالات وذلك خلالتواجدها فى لندن لحضور أسبوع الموضة، وقد ظهرت فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة ، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، وتألقت أيضا خلال هذا الشهر بلوك جديد و مختلف وهو القفطان المغربى المطرز و الأنيق.

- ظهرتخلال شهر فبراير بمجموعة متنوعة وغير تقليديةمن الاطلالات وذلك خلالتواجدها فى لندن لحضور أسبوع الموضة، وقد ظهرت فستان أسود قصير يصل إلى حدود الركبة ، واتسم التصميم بالقماش غير التقليدي، كما تميز بحزام حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، وتألقت أيضا خلال هذا الشهر بلوك جديد و مختلف وهو القفطان المغربى المطرز و الأنيق.









رانيا يوسف بـ فستان أبيض متوسط الطول ولا يحمل أى نقوشات، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء Karen Millen، فيما بلغ سعره 199 دولارا أمريكيا وبعد الخصم 149 دولارا، أى ما يقرب من 2400 جنيه مصرى، بينما ظهرت رانيا يوسف فى إحدى المناسبات بفستان أبيض أيضا ومتوسط الطول، واتسم التصميم بحزام أسود رفيع حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، ونسقت معه حذاءً أبيض أنيقا. -تألقتبـ فستان أبيض متوسط الطول ولا يحمل أى نقوشات، وقد حمل الفستان توقيع دار الأزياء Karen Millen، فيما بلغ سعره 199 دولارا أمريكيا وبعد الخصم 149 دولارا، أى ما يقرب من 2400 جنيه مصرى، بينما ظهرت رانيا يوسف فى إحدى المناسبات بفستان أبيض أيضا ومتوسط الطول، واتسم التصميم بحزام أسود رفيع حول منطقة الخصر كشف عن قوامها الرشيق، ونسقت معه حذاءً أبيض أنيقا.





-زوجة محمد زيدان خطفت الأنظار فى حفل عيد ميلادها بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وذا أكمام مكشوفة باللون السيمون، وكشف التصميم عن قوامها الرشيق و الممشوق.





زوجة ماجد المصرى بإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة اتسمت بصيحة البليسية التى تتصدّر أحدث صيحات موضة شتاء 2020، مع قميص ابيض بسيط لا يحمل أي نقوشات، ونسقت معهما حزام أسود عريض حول منطقة الخصر، ولكنها لفتت زوجة ماجد المصرى الأنظار بحذاء طويل يصل أعلى الركبة جمع بين اللون الأسود والبيج، وتميز الحذاء بتصميمه الغريب وغير تقليدي. -كما تألقتبإطلالة عصرية، حيث ارتدت جيبة قصيرة اتسمت بصيحة البليسية التى تتصدّر أحدث صيحات موضة شتاء 2020، مع قميص ابيض بسيط لا يحمل أي نقوشات، ونسقت معهما حزام أسود عريض حول منطقة الخصر، ولكنها لفتت زوجة ماجد المصرى الأنظار بحذاء طويل يصل أعلى الركبة جمع بين اللون الأسود والبيج، وتميز الحذاء بتصميمه الغريب وغير تقليدي.









و لم تقتصر أبرز إطلالات خلال شهر فبراير على هؤلاء المشاهير والنجوم و لكنها تضمنت الكثير من النجمات مثل الفنانة ليلى علوى و الاعلامية بوسيى شلبى و رانيا فريد شوقى و درة و غيرهم من النجمات .



