صحف الإمارات اليوم.. أبو ظبي تعلق خدمات نقل الركاب مع إيران.. السعودية توقف التأشيرات السياحية لـ 7 دول.. تركيا تتكبد 34 جنديا في إدلب.. والصين تسجل أدنى حصيلة مصابة بـ كورونا منذ شهر

مقتل 34 جنديا تركيا في إدلب.. وبوتين يستبعد لقاء أردوغان

الصحة الإماراتية تعلن شفاء حالتين وتدعو الجمهور لاتباع الإجراءات الوقائية

ليتوانيا وبيلاروسيا.. أول حالة إصابة بفيروس كورونا

بتوجيهات محمد بن زايد.. 100 مليون دولار لدعم إثيوبيا

السعودية تعلّق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية لسبع دول





تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الجمعة، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، وسلطت الضوء على مستجدات فيروس كورونا المستجد الذي بات ينتشر بسرعة في أنحاء العالم.





فقالت صحيفة "الخليج" إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أعلنت، أمس الخميس، شفاء حالتين جديدتين لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ممن كانوا يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات الدولة وهما من الجنسية الصينية يبلغ أحدهما 36 عامًا، ليكون هو الفرد الثاني الذي مُن عليه بالشفاء من العائلة الصينية الأولى التي تم تشخيصها في الدولة، والآخر أيضًا من الجنسية الصينية ويبلغ 37 عامًا، وبذلك يكون إجمالي الحالات المتعافية هو 5 حالات.





كما أعلنت الوزارة تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس تم رصدها من خلال نظام الإبلاغ المبكر المستمر، تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة من بينهم 4 إيرانيين، ومصاب صيني وبحريني جميعهم قدموا من إيران قبل قرار وقف الرحلات الذي أعلن عنه مؤخرًا، وبذلك يكون عدد الحالات المشخصة 19 حالة.





وأفادت "الإمارات اليوم"، بأن الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أعلنت تعليق خدمات نقل الركاب "الفيري" مع إيران وحتى إشعار آخر، وألزمت جميع السفن التجارية القادمة إلى الدولة تقديم بيان عن حالة البحارة الصحية قبل وصولها بـ 72 ساعة، لرصد الحالات المشتبهة بين البحارة للتعامل معها وفق الإجراءات الصحية البحرية المتعارف عليها دوليا وبما يضمن منع انتقال العدوى، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وذكرت صحيفة "البيان" أنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقّع صندوق خليفة لتطوير المشاريع، اتفاقية مع وزارة المالية الإثيوبية، لدعم وتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في إثيوبيا، بقيمة 100 مليون دولار (368 مليون درهم)، وذلك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.





وفي الشأن العربي والإقليمي، قالت صحيفة "البيان"، إن وزارة السياحة السعودية، قررت بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة، تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا الجنوبية، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.





كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار إليها.





وسلطت صحيفة "الخليج" الضوء على المعارك العنيفة وعمليات الكر والفر التي تواصلت، أمس، في مدينة سراقب، بعدما شنت الفصائل الموالية لأنقرة هجومًا كبيرًا عليها، تحت ستار من القصف الصاروخي والمدفعي التركي، وبينما أعلنت فصائل أنقرة سيطرتها على المدينة، نفت موسكو صحة هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الجيش السوري أحبط الهجوم وكبدها خسائر فادحة، واتهمت القوات التركية بإطلاق صواريخ محمولة في محاولاتها الرامية لإسقاط طائرات روسية وسورية.





وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الغارات الجوية أمس في المنطقة الواقعة بين البارة وبليون شمال سوريا، أسفرت عن مقتل 34 جنديًا تركيًا على الأقل، وذلك بعدما أقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمقتل ثلاثة من جنوده.





وبموازاة ذلك، وضع الكرملين حدًّا لما أعلنه أردوغان عن لقاء سيجمعه بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين في إسطنبول الأسبوع المقبل، مؤكدًا أن بوتين ليس لديه خطط للقاء أردوغان.





وفي الشأن الدولي، ذكرت صحيفة "الخليج" أن السلطات الصينية أعلنت، أمس الخميس، تسجيل 29 حالة وفاة جديدة و433 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في عموم البلاد، في أدنى حصيلة منذ 28 يناير الماضي، فيما أعلنت مدينة شنجن الاتجاه لحظر تناول القطط والكلاب بعد تفشي الفيروس.





من جهة أخرى تتجه مدينة شنجن الشهيرة بصناعات التكنولوجيا جنوبي الصين، إلى تجريم تناول الكلاب والقطط مع تضييق البلاد على الاتجار بالحيوانات البرية التي يشتبه العلماء في أنها وراء انتشار فيروس كورونا.





ومن صحيفة "البيان"، أعلنت ليتوانيا اليوم الجمعة عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا فيها مع انتشار المرض بسرعة في أنحاء مختلفة من العالم.





وقالت الحكومة إن حالة الإصابة هي لامرأة عادت هذا الأسبوع بعد زيارة لمدينة فيرونا بشمال إيطاليا، مضيفة أنه جرى عزل المصابة في مستشفى بمدينة شياولياي الشمالية بعد عودتها إلى البلاد يوم الاثنين.





كما أعلنت بيلاروسيا اليوم الجمعة تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل.





وذكرت وزارة الصحة البيلاروسية أن المصاب طالب قادم من إيران وأظهرت نتائج التحاليل ايجابية اصابته بالفيروس، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.





فيما ذكرت صحيفة الاتحاد، أن مسؤولين بالمكسيك، قالوا أمس الخميس، إنه تم إبقاء نحو 5600 شخص على متن سفينة سياحية في ميناء كوزوميل المكسيكي، بينما يجري خبراء طبيون فحوصات للتأكد من عدم وجود حالات إصابة بفيروس كورونا المتحور بينهم.



