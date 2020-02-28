المهندسة ريتا محروس المرشحة لنقابة المهندسين: دعم الشباب ضرورة من أجل نقابة قوية

دعت المهندسة ريتا محروس المرشحة عضو ٢٨ عاما الجمعة بانتخابات التجديد النصفي للمهندسين للمشاركة بالانتخابات.





وقالت في بيان لها: "موعدنا غدا من الساعة العاشرة صباحا حتى السابعة مساء انتخابات التجديد النصفى لنقابة المهندسين".





وأكدت المهندسة ريتا محروس المرشحة عضو عام في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين أن هدف الترشح هو تبني دعم شباب المهندسين من أجل نقابة قوية قادرة على العودة علي ممارسة دورها الفعال في الدولة من خلال الإشراف على كافة المشروعات من أجل تدعيم حق المهندس من خلال توفير فرص عمل كريمة لتحقيق الهدف المنشود في تبني مشروعات شباب المهندسين وإخراجها إلى النور.





ولفتت إلى ضرورة أن يكون للنقابة دور هام وحيوي في توفير كافة الخدمات سواء الصحية أو الاجتماعية أو الإسكانية لتوفير سكن مناسب للمهندسين فضلا عن رعاية أصحاب المعاشات رعاية صحية متكاملة.





وطالبت بضرورة دعم الشباب والتغيير من أجل نقابة مهنية قوية فضلا على ضرورة الـ عمل على دعم ورعاية رواد المهندسين فى جميع الأنشطة على مستوى أنحاء الجمهورية.



