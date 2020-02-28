د.ماجد الديب يكتب عن رؤساء الجامعات في عهد مبارك





فهذا يعتبر انصاف وتكريم واعاده حق لكل من تولي منصب قيادي في عهد مبارك ؛؛؛؛ وتم تعيينه بقرار جمهوري منه في ذلك الوقت.؛؛؛ وأضطر لترك منصبه لانه كان محسوبا علي مبارك؛؛؛ وخاصة رؤساء الجامعات المصريه الافاضل ؛؛؛؛ ومجلس جامعاتهم ممثلين في الرئيس والنواب والعمداء ؛؛؛؛الذين قدموا استقالتهم عنوة ؛؛؛؛؛ وتم إجبارهم على ترك مناصبهم دون إكمال مدتهم القانونية





والمطلوب تكريم رؤساء الجامعات ممن تركوا مناصبهم في ذلك الوقت ؛؛؛ وهذا اقل شيء لهم على المستوى النفسي والمعنوي





الحمد لله اني عملت في زمن كان مبارك رحمه الله هو رئيس الدوله ؛؛؛؛ ولو يتم التكريم والعرفان لرؤساء الجامعات من قبل الدوله سيكون بمثابة رد اعتبار لأساتذة ؛؛؛؛عملوا في أصعب ظروف وكانوا من الايثار للتضحيه حتي تتضح الامور ولا يكون هناك مواجهات داخل جامعتهم؛؛؛ بعد أن افترش الطلاب شوارع الجامعات بتحريض من بعض الاساتذة ذوي الانتماءات السياسية والإخوانية





أطالب زملائي رؤساء الجامعات في هذه الفتره الزمنية ان يضموا صوتهم الى صوتي



