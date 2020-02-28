إبراهيم رضوان يكتب: نماذج مشرفة

- مركز صحة وتنمية المرأة بالإسكندرية ، صرح طبي عملاق يصب في صالح الاهتمام بصحة المرأة في كافة المجالات، كان المبنى ذات يوم مخصصا لمنظمة الصحة العالمية التي رحلت الي القاهرة ، ثم حل مكانها المركز بكل ما فيه من قامات طبية وعلمية وإنسانية وأجهزة حديثة ، حتى صار بيت خبرة للأطباء من كل صوب وحدب في تخصص طب النساء ، أما مدير المركز فهو الدكتور طارق هيكل ، أستاذ الأورام في دمياط وتم إختياره لهذا المنصب لعلمه الغزير وإنسانيته المتأججة ، وحبه لمساعدة كل محتاج ، والدكتور هيكل علاوة على ذلك مصور فوتوغرافي بارع حصل على العديد من الجوائز داخل وخارج مصر، وسبق ونشرت صوره في مجلة ناشيونال جيوجرافيك 4 مرات، كما حصدت مركزا متقدما بمسابقة نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات تحت عنوان "مصر جميلة" عام 2015 م، وحصلت ثلاث مرات على جوائز من موسوعة ويكيبيديا الدولية، إنه طبيب بكل معاني الكلمة وإنسان بلا منازع ، أما التعامل داخل المركز فالرقي والتحضر شعار جميع العاملين ، تستقبلك المهندسة أميرة كرم مدير العلاقات العامة بوجهها الجميل وإبتسامتها الرائعة ، فتنسى جميع آلامك وأوجاعك ، إنها واجهة مشرفة لهذا المكان ، ليت كل مؤسسات الصحة في بلادنا بهذا الرقي ،رجائي الوحيد للدكتور هيكل التشديد على الأطباءب تقديم الخدمة كاملة للمرضى ، وعدم إجبارهم لزيارتهم في عياداتهم الخاصة أو مراكز الأشعة التي يعملون بها ، ودفع مالا يقدرون عليه ، فلا معنى لأن تقيم الدولة هذا الصرح للفقراء ، ثم يتم تقديم الخدمة منقوصة إرضاء لنفوس ضعيفة من قبل البعض ..

- المهندس مختار حبشي نائب رئيس نادي الصيد بالأسكندرية يثبت كل يوم أنه بطل هذه المدينة الأوحد ، ونجمها الصاعد الي عنان السماء بأخلاقه الرفيعة وتعامله الراقي مع الأسرة الصحفية ، فهو صاحب قرار دخول الصحفيين وأسرهم الي النادي البحري ، بل ويحرص على إستطلاع آرائهم في الخدمات المقدمة ، ويتابع بنفسه كل كبيرة وصغيرة حتى يكون النادي متميزا ، هذا بخلاف كونه ناشطا فذا في المجتمع السكندري ، والمهندس مختار حبشي صاحب إجماع بين الصحفيين بأنه الشخصية الأبرز التي تعطي من اجل حب الناس ، يكفي إيمانه العميق بأهمية الكلمة التي يقدمها الصحفيين وأنهم صمير المجتمع ..

- العميد أشرف النمر مدير نادي حرس الحدود ، نموذج مشرف لكل مصري ، نموذج مشرف تخرج من المؤسسة العسكرية ، مصنع الرجال ، يقود تجربة تنموية رائدة في نادي حرس الحدود بغرب الإسكندرية ، ذلك النادي الذي تحول الي بقعة من الجمال نفتخر ونعتز بها جميعا ، قال لي أن أبواب النادي مفتوحة على مصراعيها لجميع المواطنين لممارسة الرياضة ، كما أن للنادي نشاطا كبيرا فيما يتعلق بالمسئولية الإجتماعية وخاصة بالنسبة لطلاب المدارس في غرب المدينة ، لقد أصبح نادي حرس الحدود تحت إدارة هذا الرجل موقعا يتمنى الجميع زيارته ، إنه دقيق كالساعة السويسرية ، يفعل كل شئ بإتقان وحب ، ولعل هذا سر نجاحه ..

- المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق والكبارى بالإسكندرية تثبت كل يوم أنها سيدة إرادتها من فولاذ ، وعزيمتها أقوى من زلط وحديد الكباري ، وأنها سيدة بـ 100 رجل ، وأنها في المكان الصحيح الذي يبرز أهمية تمكين المرأة المصرية في شتى المواقع والمجالات ، ورائها عمل جبار لا يقدر عليه إلا الابطال ، وأقصد به إعادة سفلتة شوارع المدينة المتآكلة بعد موسم شتاء عاصف ، حول الطرق الي ترع ومستنقعات وحفر بحجم الخنادق ، المهندسة أمل محمود يعول عليها شعب الإسكندرية القيام بهذا العمل وهي قادرة عليه مع كتيبتها من المهندسين والعمال الأشداء والامناء ، يكفي أنها ترد على الهاتف بمجرد الإتصال بها ، إنها مازالت كما هي لم تصبها أمراض الكرسي ، وهذا من أفضل صفاتها ، ما أحوجنا اليها والي مثيلاتها من المصريات ..