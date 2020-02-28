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توك شو

بؤرة رعب جديدة.. دولة تنقل فيروس كورونا القاتل لـ الخليج

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:55 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريرأ عن مسار فيروس كورونا الخطر الداهم الذى يهدد العالم .

ووفقأ للتقرير فإن فيروس كورونا الذى تحول للزائر القاتل الذى تخطى حدود الصين الموطن الأول ليصل بسرعة البرق لعدة بلدان أخرى .

أبرز الدولى الذى هاجمها فيروس كورونا مؤخرأ هى إيران والذى تحولت لبؤرة انتشار الفيروس فى الشرق الأوسط والتى سجلت 245 إصابة و 26 حالة وفاة  .

ووفقأ لخريطة  انتشار فيروس كورونا فى البلدان العربية جاء من إيران حيث سجلت الإصابات فى العراق 6 حالات حتى الآن  جميعهم كانوا قادمين من إيران .

كما انتقل أيضأ الفيروس القاتل إلى دول المنطقة عبر رحلات الطيران  فدولة البحرين سجلت حتى الآن 33 حالة إصابة بالفيروس لأشخاص كانوا رحلتهم من طهران إلى دبى  ثم المنامة .

أما الكويت فكانت جميع حالات الإصابة لمواطنين كويتيين  تبين إصابة 34 منهم أثناء تواجدهم فى إيران ، بالإضافة لدولة عمان التى سجلت أيضأ 4 حالات بفيروس كورونا .

أما الإمارات التى وصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا 13 حالة بينهم إيرانيون وصينيون ، أما الوضع فى لبنان فكان مماثلأ التى سجلت  
إصابة سيدتين بفيروس كورونا أثناء تواجدهم بـ إيران .

أما المملكة العربية السعودية فقد علقت  مؤقتأ الرحلات الدينية إلى أراضيها بما فيها  مكة المكرمة ، المدينة المنورة .

فيروس كورونا الذى نشر الرعب فى العالم تسبب فى تقطيع أوصال دول وإيقاف التجارة والرحلات بين بعض الدول فقد سجلت الصين بؤرة انتشار المرض 80 ألف حالة إصابة و 2744 وفاة بفيروس كورونا تلتها كوريا الجنوبية 1766 إصابة و 13 وفاة ، وإيطاليا التى سجلت 528 حالة إصابة و 14 وفاة .



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