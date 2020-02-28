AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
hedad
hedad
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الرجاء المغربي يصطدم بـ مازيمبي الكونغولي في مواجهة نارية بدوري أبطال أفريقيا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:49 ص
الرجاء البيضاوي
الرجاء البيضاوي
Advertisements
عبدالله هشام
يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي، منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا .

ويسعى فريق الرجاء المغربي لخطف تذكرة الصعود مبكرا قبل لقاء العودة مستغلا عامل الأرض والجمهور .

وكان فريق الرجاء المغربي تأهل لدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر الترجي التونسي .

ويدخل فريق مازيمبي اللقاء متسلحا بنتائجه الإيجابية في دور المجموعات حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في اثنين فقط وجمع 14 نقطة كأكثر فريق يحصد نقاط في ذلك الدور 

يذكر ان فريق مازيمبي احتل المركز الأول متفوقا على الزمالك "الوصيف " بدور المجموعات .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد ضمان التأهل.. اِعرف مباراة الزمالك المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

4 متأهلين لدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا من بينهم الزمالك.. تعرف عليهم

الرجاء المغربي يتغلب على فيتا كلوب بهدف نظيف فى دوري أبطال أفريقيا

أبرزها الأهلي ومازيمبي والزمالك.. 29 بطولة تزين ثمن نهائي دوري أبطال أفريقيا

ربع نهائي دوري الأبطال.. تعرف على الأفضل والأسوأ من الفرق المتأهلة بالأرقام

البطولة «الأشرس» فى تاريخ أفريقيا

ترشيحاتنا

8 سنن مهمة يستحب فعلها يوم الجمعة

للنساء.. احذري هذه العادة تؤثر علي صحة مثانة

ماتت في إيدي .. قصة فتاة قادها الشيطان فقتلت أمها في البحيرة .. تفاصيل

بؤرة رعب جديدة.. دولة تنقل فيروس كورونا القاتل لـ الخليج

صحفى بالسعودية يوضح حقيقة ظهور حالات كورونا بالمملكة.. فيديو

الصحة العالمية: فيروس كورونا وصل لمرحلة خطيرة وقد يتحول إلى وباء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن هذه العادات.. هانى الناظر يقدم روشتة للوقاية من كورونا

رسائل قابوس للقوات المسلحة تتصدر واجهة معرض مسقط..صور

باللون الكشميري.. ريم البارودي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها