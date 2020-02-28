الرجاء المغربي يصطدم بـ مازيمبي الكونغولي في مواجهة نارية بدوري أبطال أفريقيا

يستضيف فريق الرجاء الرياضي المغربي، منافسه مازيمبي الكونغولي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي بطولة دورى ابطال افريقيا .





ويسعى فريق الرجاء المغربي لخطف تذكرة الصعود مبكرا قبل لقاء العودة مستغلا عامل الأرض والجمهور .





وكان فريق الرجاء المغربي تأهل لدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة بفارق الأهداف فقط عن المتصدر الترجي التونسي .





ويدخل فريق مازيمبي اللقاء متسلحا بنتائجه الإيجابية في دور المجموعات حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في اثنين فقط وجمع 14 نقطة كأكثر فريق يحصد نقاط في ذلك الدور





يذكر ان فريق مازيمبي احتل المركز الأول متفوقا على الزمالك "الوصيف " بدور المجموعات .