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اقتصاد

197 فرصة استثمارية بمحافظة الدقهلية على مساحة 108 أفدنة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:00 م
محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية
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علياء فوزي
زار المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، محافظة الدقهلية في ثالث زياراته ضمن برنامج بحث تحديات المستثمرين بمختلف محافظات مصر، على رأس وفد من قيادات الهيئة.

وخلال الزيارة تم عقد اجتماع جمع الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وعدد من كبار وشباب المستثمرين بالمحافظة، تم خلاله بحث سبل حل التحديات التي تواجه المشروعات المقامة بالمحافظة وتيسير الإجراءات المتعلقة باستثماراتهم في مختلف القطاعات، وذلك بحضور عدد من قيادات المحافظة والجهات المعنية المسؤولين عن ملف الاستثمار والمستثمرين.

وقال عبد الوهاب: لدينا توجه حقيقي وجاد لحل التحديات التي تواجه المستثمرين بمختلف المحافظات، وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعامل المباشر مع كافة التحديات التي تواجه المستثمرين وتهيئة مناخ جاذب لضخ المزيد من الاستثمارات موضحًا أنه يتم إصدار قرارات بشأن تحديات المستثمرين وإيجاد حلول لها وهو ما تم بالفعل عقب مناقشة وبحث تحديات مستثمري المنيا والقليوبية. 

وخلال اللقاء استعرض عدد من مستثمري المحافظة التحديات التي تواجه مشروعاتهم في القطاعات المختلفة، وقد أسفرت مناقشاتهم مع الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ومحافظ الدقهلية عن عدد من النقاط الإيجابية منها تأكيد رئيس هيئة الاستثمار على التواصل والتنسيق مع بعض الجهات التي لا تزال هناك بينها وبين مستثمري المحافظة أمور عالقة تمهيدًا لتسويتها.

وردًا على طلبات بعض المستثمرين للحصول على أراضي جديدة بجمصة للتوسع في مشروعاتهم، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن طرح الـ ١٠٨ فدان في جمصة خلال الفترة المقبلة سيسهم في تلبية رغبات بعض المستثمرين في التوسع في أنشطتهم.
 
وفيما يتعلق برغبة بعض المستثمرين في تيسير عملية تحصيل بعض الرسوم منهم بدلًا من السفر إلى القاهرة، اقترح الرئيس التنفيذي للهيئة آلية لتحصيل الرسوم في المحافظة تيسيرًا على بعض المستثمرين ونزولًا على رغبتهم، كما تم استعراض عدد من المشروعات الجديدة المزمع إقامتها وتوسعات لمشروعات قائمة بالمحافظة مثل مشروعات تدوير المخلفات، صناعة الأعلاف الحيوانية، تصنيع إطارات السيارات. 

وردًا على طلب بعض شباب المستثمرين بالمحافظة بالنظر في القيمة الإيجارية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، فقد أكد المستشار محمد عبد الوهاب والدكتور أيمن مختار أنه جاري العمل على دراسة منح مزيد من التسهيلات التمويلية تشجيعًا للشباب وصغار المستثمرين.

كما أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه سيتم التواصل مع كافة الجهات بالمحافظة لتنسيق الجهود لحل التحديات التي تواجه المستثمرين خاصة في المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الهدف من لقاء اليوم هو الاستماع لمختلف التحديات لإيجاد حلول لها، وأنه يتم عقد لقاءات دورية بالمحافظة للاستماع لشكاوى المستثمرين واقتراحاتهم.
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