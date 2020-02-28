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أخبار البلد

حقيقة فصل وزارة الأوقاف لمئات الأئمة والخطباء

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:38 ص
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته  بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن قيام وزارة الأوقاف بفصل مئات الأئمة والخطباء.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بالتواصل مع وزارة الأوقاف، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفصل أي من الأئمة والخطباء.

وأوضح أنه لم تحدث أي حالات فصل خارج إطار القانون على الإطلاق، مُشددة على أن حالات الفصل للأئمة أو الخطباء تتم فقط في حال وقوع مخالفة تستوجب الفصل، طبقًا لمواد قانون الخدمة المدنية، أو عند تجاوز ضوابط الخطاب الديني، وذلك من خلال استصدار حكم قضائي مسبق، مُشيرةً إلى إجراء تفتيش دعوي على الأئمة لتقييم ثقافتهم ومعلوماتهم الدينية والفقهية.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).
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