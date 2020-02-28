أزمة دبلوماسية.. أسترالي يشكو من احتجاز زوجته وطفله فى الصين.. شاهد

عرضت فضائية الآن تقريرأ كشف عن تفاصيل احتجاز الصين لعائلتين فى شينجانج.
ووفقأ للتقرير فإن هناك أزمة دبلوماسية و انسانية بين استراليا والصين بطلها صدام عبد السلام الرجل الإيغوري الحامل للجنسية الأسترالية الذي يطالب بضم زوجته وطفله المحتجزين في إقليم شينجيانج شمال غربى الصين .
قال صدام عبد السلام الرجل الإيغوري الحامل للجنسية الأسترالية إن زوجته وطفله لا يزالان محتجزان فى إقليم شينجيانج شمال غربى الصين بأمر من السلطات الصينية لمدة زادت عن ثلاث سنوات .
البرنامج التليفزيونى الاسترالى الذى استضاف صدام عبد السلام الرجل الإيغوري الحامل للجنسية الأسترالية هاتف تليفونيأ نائب رئيس البعثة فى السفارة الصينية وكان رد الأخير زعمه بأن زوجة المواطن الإيغورى هى من ترفض السفر إلى أستراليا وإنها حملت خلال رحلة للولايات المتحدة والحكومة الصينية لم تعترف بزواجها .
عبر عن استغرابه من كذب المسئول الصينى الخاصة بتصريحاته حول رفض زوجته من السفر إلى أستراليا إذ أن الأخير اتصل زوجته بعد استضافته بالتليفزيون الاسترالى والتى أنكرت الاخيرة كافة إدعاءات المسئول الصينى .
الأمم المتحدة قدرت أن مليون إيغورى محتجزون قسرأ فى معسكرات الاعتقال فى إقليم شينجيانج شمال غربى الصين وهو ما تنكره السلطات الصينية دائمأ وتؤكد أنها معسكرات للتدريب وليس للإعتقال .