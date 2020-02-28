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اقتصاد

المعمل المركزي لمياه الشرب ببني سويف يحصد الـ أيزو

الجمعة 28/فبراير/2020 - 03:45 م
مياه الشرب ببني سويف
مياه الشرب ببني سويف
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آمنة عبد العظيم
أعلن اللواء مهندس أحمد صحاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببنى سويف،عن حصول المعمل المركزى بالشركة على اعتماد المجلس الوطنى (ايجاك) طبقا للمواصفات الدولية ايزو ISO/IEC 17025 .

وأكد اهتمام الشركة بقطاع المعامل وحرصها على تطويره وتزويده بكافة المعدات والتكنولوجيات الحديثة من ناحية، وتدريب ورفع كفاءة الكيميائيين من ناحية أخرى لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وفى سياق متصل، أشار رئيس شركة مياه الشرب ببنى سويف، إلى تجديد شهادة الآيزو الإدارة العامة للتدريب للمرة الثانية فى إطار اهتمام الشركة القابضة بالعنصر البشرى.

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