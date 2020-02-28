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محافظات

تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:23 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي ملك الدولة والمتواجدة على المجارى المائية بالبحيرة عن تنفيذ عدد 16قرار ازالة بدمنهور على مساحة 830 م2 تابعة للرى وذلك فى إطار تنفيذ خطة الموجه 15للإزالات.

ووجه اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بإزالة كافه حالات التعدى على المجارى المائية من اسوار و أحواض مخالفه وسرعه تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها مشددا على تنفيذ القانون على كل متعد على أراضى الدولة أى كأن تأكيدا على هيبة الدولة.

وكانت الأجهزة التنفيذية المختصة قد تمكنت من تنفيذ 14 قرار ازالة زراعات وردم للمجرى و قرار ازالة لمغسلة و قرار ازالة لسور باجمالى مسطح حوالى 830 م٢ بهندسة صرف دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة امنيه من مركز شرطه دمنهور.

وفى سياق آخر أكد المهندس عامر شكري - مدير مديرية الرى بالبحيرة أنه تم الانتهاء من اعمال الدبش حمايه لماسورة المصرف الخاصة  بمسقى الكامنجى الاخذة من فرع سلطان بر ايسر على ترعة الكانوبية بكفر الدوار ضمن عملية تطوير متخللات المساقى بمنطقة البسلقون والكانوبية 3 باشراف الاداره العامه لمشروعات تطوير غرب الدلتا بدمنهور.

وأشار إلى متابعة اعمال انشاء كوبرى ك (3.900) علي مصرف طرد البوصيلي (اعمال النجاره  وتجهيز الحداده لسقف الكوبرى) وبناء الدبش باشراف الاداره العامه لمشروعات الصرف لاقليم غرب الدلتا
وكذا متابعه أعمال تمهيد وتسوية جسور ترعة يادم السفلى بهندسة رى دمنهور 
ومتابعه الأعمال الجاريه بتغطيه ترعة سيدى عطيه حيث جارى صب الخرسانة المسلحة للارضيات بهندسة رى شبراخيت.

تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة
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