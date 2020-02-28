تنفيذ 16 قرار إزالة تعد على أراضى الدولة في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضي ملك الدولة والمتواجدة على المجارى المائية بالبحيرة عن تنفيذ عدد 16قرار ازالة بدمنهور على مساحة 830 م2 تابعة للرى وذلك فى إطار تنفيذ خطة الموجه 15للإزالات.

ووجه اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة بإزالة كافه حالات التعدى على المجارى المائية من اسوار و أحواض مخالفه وسرعه تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها مشددا على تنفيذ القانون على كل متعد على أراضى الدولة أى كأن تأكيدا على هيبة الدولة.

وكانت الأجهزة التنفيذية المختصة قد تمكنت من تنفيذ 14 قرار ازالة زراعات وردم للمجرى و قرار ازالة لمغسلة و قرار ازالة لسور باجمالى مسطح حوالى 830 م٢ بهندسة صرف دمنهور وسط إجراءات أمنية مشددة امنيه من مركز شرطه دمنهور.