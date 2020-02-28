برلماني: زيادة المستفيدين من تكافل وكرامة إلى 15 مليون مواطن إنجاز للفقراء

أكد النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، أن زيادة أعداد المستفيدين من الحماية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة الى نحو 3 مليون و400 الف أسرة بما يعادل 15 مليون مواطن مصري يؤكد على الدعم الذي تبديه مصر تجاه الطبقات الفقيرة والمهمشة.





ونوه اسماعيل في بيان له، إلى تصريح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه تم دمج مكون برنامج "وعي" فى 144 قرية فى 11 محافظة فى المرحلة الأولي لمبادرة "حياة كريمة"، بإجمالى 20 مليون، لافتة إلى أن الحكومة تتوجه نحو بناء البنية التحتية، وبرامج التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، والتنمية الثقافية.





وشدد النائب على أن برنامج تكافل وكرامة يفيد ملايين المصريين ويقوم بواجبه مع برامج أخرى للحفاظ على الدعم الاجتماعي والوقوف بجانب الأسر الفقيرة والمحتاجة، لافتا إلى أن الدولة لم ترفع يدها عن محدودي الدخل بل العكس تقوم بواجبها على نحو أفضل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية وشمول الجميع بالرخاء والازدهار.



