مراجعة المعديات النهرية في البحيرة وإيقاف غير الصالحة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة جميع المعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيقاف عمل غير الصالح منها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ فى بيان على سرعة غلق جميع المعابر العشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة على أن يكون الغلق بطرق مبتكرة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى حفاظًا على أرواح المواطنين وللحد من حوادث عبور المشاة.

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وأكد على تكثيف الأعمال والجهود الخاصة باسترداد الأراضى أملاك الدولة من غير الجادين وسرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين للجادين حفاظا على حق الشعب والدولة مطالبا بتفعيل القانون 17 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للتصالح 26204 مواطن مع التوسع فى فتح المنافذ لتلقى الطلبات تيسيرا على المتقدمين.