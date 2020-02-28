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محافظات

مراجعة المعديات النهرية في البحيرة وإيقاف غير الصالحة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة جميع المعديات النهرية والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة المقررة بالتنسيق مع الجهات المعنية وإيقاف عمل غير الصالح منها حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ فى بيان على سرعة غلق جميع المعابر العشوائية على السكك الحديدية بنطاق المحافظة على أن يكون الغلق بطرق مبتكرة لمنع إعادة فتحها مرة أخرى حفاظًا على أرواح المواطنين وللحد من حوادث عبور المشاة.

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وأكد على تكثيف الأعمال والجهود الخاصة باسترداد الأراضى أملاك الدولة من غير الجادين وسرعة إنهاء كافة إجراءات التقنين للجادين حفاظا على حق الشعب والدولة مطالبا بتفعيل القانون 17 والمعدل بقانون 1 لسنة 2020 بشأن التصالح فى مخالفات البناء حيث بلغ إجمالي عدد المتقدمين للتصالح 26204 مواطن مع التوسع فى فتح المنافذ لتلقى الطلبات تيسيرا على المتقدمين.

وطالب اللواء آمنة رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال إزالات التعديات وإيقاف البناء المخالف ضمن الموجة 15 والتى تم مدها لإزالة التعديات وتنفيذ القانون  بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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