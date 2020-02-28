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برلمان

بعد تورطه في إدلب وليبيا.. برلماني يطالب المجتمع التركي بوقفة ضد أردوغان

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:21 ص
صدى البلد
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أحمد أيمن
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب،إن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فقد شرعيته تماما واصبح المواطنون الأتراك ينادون بسقوطه، منوها الى أن هناك حالة تردي اقتصادي كاملة في تركيا والليرة التركية تنهار يوما بعد الآخر.

وأشار بدوي في بيان له، إلى تزايد أعداد المنتحرين في تركيا بسبب تردي الوضع الاقتصادي ومستويات المعيشة المتدنية، موضحا ان تورط أردوغان في حربين في كلا من إدلب بسوريا وليبيا وتساقط جنوده يزيد المتاعب في تركيا ناحية حكمه، ويزيد الضجر من سياساته الفاشلة.

وطالب النائب، المجتمع التركي بوقفة قوية في وجه أردوغان والمطالبة بسقوط نظامه ورحيله عن الحكم، قائلا إن أردوغان تمادي في سياساته الارهابية العدوانية وأصبح وجها منبوذا في المنطقة برمتها وسقوطه أصبح وشيكا.

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