مشتى عالمي.. إقبال سياحي كبير على أسوان مقارنة بالأعوام السابقة

تواصل محافظة أسوان المشتى العالمى وعروس النيل الساحرة إستقبال ضيوفها وزائريها داخل معالمها السياحية ومناطقها الأثرية للاستمتع بعظمة الحضارة المصرية العريقة على أرض عاصمة الشباب الافريقى والاقتصاد والثقافة بالقارة السمراء.





قال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة ووكلاء السفر بأسوان إن نسبة الإشغال السياحى بالمنشآت الفندقية السياحية الثابتة والعائمة بمحافظة أسوان بلغت ما يقارب الـ 65 %.





وأكد خير محمد أن هذه النسبة خلال هذا التوقيت، مرتفعة جدًا مقارنة بالأعوام السابقة التى تلت عام 2011 والتى شهدت ركودًا سياحيًا.





وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة أن أسوان شهدت خلال شهر فبراير العديد من المناسبات والفعاليات السياحية الهامة، أبرزها ظاهرة "تعامد الشمس" على قدس الأقداس بمعبد أبوسمبل، وهى الظاهرة التى يحرص على متابعتها آلاف السائحين سنويًا، خاصة أن هذه الظاهرة الفلكية التى جسدها القدماء المصريون تتكرر مرتين كل عام 22 فبراير / أكتوبر.





وتابع أن أسوان شهدت أيضًا فى فبراير الجارى تنظيم مهرجانات أسوان الدولى لأفلام المرأة فى نسخته الرابعة، وأسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته الثامنة، بجانب مهرجان سمبوزيوم أسوان الدولى ال ٢٥.





وأردف خيرى محمد أن أسوان تتمتع عن غيرها من المدن السياحية الأخرى بمصر بجمال الطبيعة الخلابة التى حباها الله بها وكذلك تضم العديد من المزارات السياحية والأثرية ويمكن للسائحين الاستمتاع بهذه المزارات وأخذ جولة فى النيل بين مدينتى أسوان والأقصر.