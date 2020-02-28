المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي لـ صدى البلد: الاتحاد لعب دورا كبيرا لإحلال السلام في ليبيا.. ونجحنا في جمع شمل الأطراف السودانية.. والتجارة الحرة تحقق التكامل والاندماج بين دول القارة.. صور

السفير نميرة نجم لـ صدى البلد: المفوضية شجعت تشكيل حكومة جديدة فى جنوب السودان

الاتحاد دعمنا التعاون فى السودان قبل حدوث أى تطورات سلبية

مصر نجحت فى تنفيذ الخطة الإصلاحية للاتحاد الافريقي

مصر دولة مؤثرة وفاعلة داخل المنظومة الأفريقية

التجارة الحرة ستؤتى ثمارها على التنمية داخل أفريقيا

الاتفاقية تهدف إلى تصنيع المواد الخام داخل القارة









سعت لتمثيل بلدها، فكان طموحها أن تصبح سفير مصري من أجل تمثيل مصر بشكل مشرف، هى السفيرة نميرة نجم ، المستشار القانوني للاتحاد الإفريقى الذى تدرجت فى العديد من المناصب منذ تخرجها من كلية حقوق جامعة عين شمس فى أغسطس 1992، إلى أن أصبحت المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي كأول سيدة من شمال أفريقيا وأول مصرية تتولى هذا المنصب. العديد





خبرات عدة أهلتها لتكون أول أمراة مصرية تتقلد منصبا رفيع المستوى داخل الاتحاد الأفريقي، فـ نميرة نجم التحقت بالعمل بوزارة الخارجية فى عام 1993 كملحق دبلوماسي ثم حصلت على تدريب لمدة عام تلى ذلك العمل داخل وزارة الخارجية، ثم سافرت للحصول على درجة الماجستير والدكتوراة من المملكة المتحدة، وبعدها عملت كسفيرة لمصر فى دول كثيرة منها لاهاي بهولندا، و رواندا ثم شغلت منصب المستشار القانونى للاتحاد الإفريقي





السفيرة نميرة نجم من أجل التعرف على أخر المستجدات التى تنتشر على الساحة الإفريقية. جمع موقع صدى البلد الإخبارى لقاءا مع





وإلى نص الحوار ...





ماهى أبرز مكاسب أفريقيا من منطقة التجارة الحرة القارية؟





أفريقيا حتى الآن لديها تكتلات مختلفة مرتبطة بحرية التجارة داخل القارة ولدينا تجمعات مختلفة ولكن خلال هذه الفترة نرى أهمية مبادرات تفعيل اتفاقية التجارة الحرة، حيث نأمل تؤتى ثمارها على التنمية داخل أفريقيا، هذا بالإضافة إلى تحقيق الاندماج الأفريقي للتكامل بين الدول المنتجة مع الدول الغير منتجة بحيث يتم تصدير المواد الخام إلى دول أفريقية منتجة واعادة التصدير لهذه الدول مرة أخرى بما يحقق قدر أكبر من الاندماج داخل القارة.





كيف لعبت مصر دورا فى حل الصراعات الموجودة فى المنطقة الأفريقية؟





أصدر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، تصريحا يؤكد فيه على تشجيع الاتحاد ودعمه لهذه المبادرة ونأمل استمرارها. الاتحاد الأفريقي حاول واستطاع لعب دور كبير في إحلال السلام فى ليبيا، كما أنه خلال هذه الفترة تم الإعلان عن تشكيل حكومة انتقالية فى جنوب السودان ونهاية الحرب الأهلية فى البلاد، وفى هذا الشأن





وكذلك دعمنا التعاون فيما بيتعلق بالسودان قبل أن يحدث أى تطور سلبي حيث لعب الاتحاد الافريقي دورا فى أن يجمع شمل الأطراف السودانية ونأمل دائما استمرار هذا الدور.





كيف تقيمن دور مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي؟





مصر نجحت خلال توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي فى لعب دور كبير فى الانتهاء من العديد من المبادرات الإصلاحية فى الاتحاد الأفريقي، منها اعتماد الهيكل الجديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، والذي تم خلال المجلس التنفيذي تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من جميع الوثائق القانونية الخاصة بالوكالة الأفريقية للتنمية "النيبياد".





كما أن مصر استضافت العديد من الفعاليات خلال عام رئاستها للاتحاد، كان أهمها المنتدى الذي عقد فى أسوان والذي جمع ما بين فكرة إحلال السلام ووقف النزاعات وبين التنمية.





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