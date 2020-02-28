نائب محافظ قنا يتابع مبادرة شبابية خاصة بالنظافة والتجميل بدير مارجرجس

أجرى الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال المبادرة الشبابية الخاصة بأعمال النظافة والتجميل والتشجير التي يجري تنفيذها بدير الشهيد مارجرجس بقرية المحروسة بمدينة قنا، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال، رافقه خلالها القمص ساروفيم لطفي كاهن الدير ومسئولي الوحدة المحلية، بالإضافة إلى الشباب المشارك.





و أثنى نائب المحافظ، على الجهود التي يبذلها الشباب لإظهار المحافظة بالشكل الجمالي اللائق بها، مؤكدًا ضرورة استثمار طاقاتهم واستثمارها بالشكل الأمثل باعتبارهم هم المستقبل، لافتًا إلى أهمية تبني مثل هذه المبادرات التي تساهم بشكل كبير في زيادة الوعي المجتمعي لدى النشء والشباب بأهمية العمل التطوعي الذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على البيئة والمظهر الجمالي والحضاري للشوارع.





ووجه عمر، بضرورة التنسيق بين جميع المبادرات الشبابية والوحدات المحلية بالمحافظة وعمل بروتوكولات تعاون مع الجمعيات والمؤسسات النشطة في مجال خدمة البيئة والمجتمع للخروج بأفضل النتائج الممكنة.





وأشار نائب المحافظ، إلى أن المحافظة بمختلف أجهزتها التنفيذية حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المبادرة، مؤكدًا على دور المشاركة المجتمعية الجادة والفعالة للمواطنين في تنفيذ أعمال المبادرة.





جدير بالذكر أن المبادرة يشارك فيها حوالي 35 شاب متطوع من شباب الجامعات تهدف الي اضفاء المظهر الجمالي علي شوارع وميادين المحافظة من خلال القيام بأعمال نظافة وتشجير وتلوين، بالإضافة إلى أنها تستهدف تنظيم حملات توعية بالمدارس ومراكز الشباب.





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