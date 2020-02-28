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أخبار العالم

بعد مقتل عشرات الأتراك.. أنقرة تكشف تفاصيل ردها في سوريا

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:28 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
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أحمد محرم
نقلت وكالة "سبوتنيك" عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إعلانه أن القوات التركية في سوريا قصفت أكثر من 200 هدف سوري بالطائرات المسيرة والمدفعية، بعد مقتل عشرات من عسكرييها في غارات للجيش السوري أمس.

وأضاف أكار أن القوات التركية في سوريا تعرضت لهجوم أمس في إدلب رغم التنسيق مع المسئولين الروس وإخبارهم بمواقع الوحدات التركية، مؤكدًا أن الأخيرة لم تكن تتواجد مع أي فصائل أخرى أثناء تعرضها للقصف السوري.



ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة أن القصف السوري في إدلب كان موجها ضد المسلحين الإرهابيين، وتبين لاحقا أن صفوفهم ضمت عسكريين أتراكًا.

وبحسب قناة "روسيا اليوم" أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجانب التركي لم يقدم لموسكو معلومات عن تواجد عسكرييه في بلدة بليون في إدلب، مضيفة أنه وفقا للمعلومات التي تلقاها مركز المصالحة الروسي في سوريا، لم تتواجد هناك وحدات، ولم يكن مفترضا أن تتواجد أي وحدات تركية في منطقة القصف.

وتابعت الوزارة أنه فور تلقي معلومات عن إصابات في صفوف العسكريين الأتراك، اتخذ الجانب الروسي كافة الإجراءات الضرورية لوقف إطلاق النار من قبل القوات السورية بشكل كامل، وتأمين إجلاء القتلى والجرحى الأتراك إلى أراضي بلادهم.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرات الحربية الروسية لم تنفذ أي مهام في المنطقة التي تعرض فيها العسكريون الأتراك للقصف.

وذكر البيان أن الحادث وقع أثناء محاولة تنظيم "هيئة تحرير الشام" الإرهابي تنفيذ عملية هجومية على محاور كثيرة ضد مواقع للجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد أمس الخميس.
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