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أخبار البلد

شعراوي: عقد جلسات حوارية حول قانون الإدارة المحلية وإضافة مادة خاصة بنواب المحافظين

الجمعة 28/فبراير/2020 - 12:05 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية مع محررة صدى البلد
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ايمان البكش
أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،أنه يجرى حاليا عقد جلسات حوارية حول قانون الإدارة المحلية ،طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل جلسات حوار وطنى على القانون،مشيرا إلى أنه تم بالفعل عقد جلسات حوارية مع حزب مستقبل وطن وسيتم عقد جلسات حوارية مع الجميع . 

وأضاف شعراوي،في تصريح لـ"صدى البلد"،أن القانون يحتاج إلى إضافة بعض المواد إليه وضبط بعض المواد ،لافتا إلى أنهم يفكرون أن يضيفوا للقانون مادة خاصة بمساعدين ونواب المحافظين ووضع اختصاصات لهم. 

وعن إجراءات مد برنامج التنمية المحلية في الصعيد إلى محافظتى المنيا وأسيوط ،قال شعراوي:"نحن حاليا نقوم بدراسة الأمر ونجهز الأرضية له وندرب المواطنين وذلك حتى نكون جاهزين امام البنك الدولى اذا وافق على التمويل ولا يحدث تعطيل مثلما حدث في سوهاج وقنا وبعد انتهاء التجهيزات يتم عرضها على رئيس الوزراء".
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