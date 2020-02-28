طفل يقف على أعتاب الموت بسبب تحدي كسر الجمجمة.. شاهد

وقف طفل صغير على أعتاب الموت بسبب تطبيق الفيديوهات الشهير "تيك توك" وانتشار تحدي جديد يدمر حياة الأطفال، لولا أن القدر أغاثه وأعاد له الحياة مرة أخرى في الوقت المناسب لكان الطفل في تعداد الاموات.





بدأت القصة عندما انتشرت المئات من مقاطع الفيديو الخاصة بـ "تحدي كسر الجمجمة" على تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي، متسببة في وضع الأطفال بالمستشفيات نتيجة العواقب الوخيمة من تقليد هذا التحدي.





قالت إحدى الأمهات إن ابنها محظوظ أن يكون على قيد الحياة حتى الآن ، بعد تقليده لأحد الفيديوهات المنتشرة على TikTok، وانتهى به المطافى داخل المستشفى مصابًا بجروح مروعة، وقال الأطباء إن تلك الجروح من الممكن يمكن أن تودي بحياته.





وأوضحت السيدة "هودسون" إن ابنها تعرض لإصابة في الرأس وغرز في وجهه وجروح خطيرة في فمه"، وذلك بعد قيامه بـ تحدي "كسر الجمجمة" في المدرسة حيث هبط بشدة على ظهره ورأسه ، بينما كان يحاول الوقوف مرة أخرى فقد وعيه ثم سقط للأمام على وجهه، بينما كان أصدقائه يضحكون عليه.





بدأ تحدي "كسر الجمجة" في إسبانيا بعد تسجيل اثنين من الطلاب أنفسهم على منصة وسائل التواصل الاجتماعي وهم يؤدون المهمة، وهي عبارة عن ثلاثة أشخاص يقف واحد من جانب والآخر بالجانب الآخر وشخص في منتصف يقفز ​​في الهواء.





فإن الشخصين المتواجدين بالجانبين يركلان بأقدامهم إلى الداخل لعرقلة توازن الشخص الموجود بالمنتصف ​، ثم ضرب رؤوسهم بعد ذلك، وانتشر هذا التحدي بين المراهقين، وحذر الأطباء من هذا التحدي الذي ينتهي بوفاة الأشخاص.