بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

وحددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بـ"مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير.





وذلك مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.



