بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه، نقدم لكم بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.
وحددت وزارة الأوقاف خطبة الجمعة بـ"مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير.
وذلك مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.
ويلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة حول موضوع المحدد وهو«مفهوم العمل الصالح والعمل السيئ، ودعت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة .