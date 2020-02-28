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أخبار العالم

تطبيق يتيح للإسرائيليين تحديد موقعهم من دولة فلسطين طبقا لخطة ترامب

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:54 ص
تطبيق يتيح للإسرائيليين
تطبيق يتيح للإسرائيليين تحديد موقعهم بفلسطين طبقا لخطة ترامب
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سمر صالح

أطلق خبراء تقنية بدولة الاحتلال الإسرائيلي، تطبيقا للهواتف يساعد الإسرائيليين على تحديد موقعهم الحالي من حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، بناء على الخريطة التي نشرتها الإدارة الأمريكية بشأن خطتها للسلام، أو ما تعرف بـ خطة ترامب ، والتي كشف عنها النقاب أواخر يناير الماضي.

 

ويستهدف التطبيق الذي أطلقته منظمة "ريجافيم" اليمينية المتطرفة، تحذير الشارع الإسرائيلي من الواقع الجغرافي المستجد والخطير الذي تستحدثه خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الأرض، من خلال معرفة موقع كل منطقة يتواجد بها الإسرائيليون من الدولة الفلسطينية التي أشارت إليها الصفقة المثيرة للجدل، إذ إن هناك مدنا وبلدات تقع على بعد مئات المترات فقط.

 

ووفق تقرير القناة الإسرائيلية السابعة، يستطيع الجمهور الإسرائيلي الاستعانة بهذا التطبيق لتحديد موقعه من الدولة الفلسطينية المستقبلية بناء على خطة ترامب ، مضيفة أن إطلاق التطبيق عبر حركة "ريجافيم" يأتي قبل انتخابات الكنيست بأيام، حيث تنطلق يوم الإثنين القادم.

 

ومنظمة "ريجافيم" هي منظمة إسرائيلية استيطانية متطرفة تمولها الحكومة الإسرائيلية، تأسست العام 2006 لمراقبة ورصد عمليات البناء التي يقوم بها الفلسطينيون بالضفة الغربية دون الحصول على تصاريح من جانب سلطات الاحتلال، إذ تعتبرها أنشطة غير قانونية، وتعمل من منطلق توجهات صهيونية ودينية لحماية ما تسميها أراضي الشعب اليهودي وثرواته الطبيعية.

 

وحسب ما أوردته القناة السابعة، يعمل التطبيق عبر الهواتف من خلال توفير خريطة تحدد لكل إسرائيلي الموقع الذي يتواجد به من الحدود الفلسطينية، ومثلا سيكتشف قاطنو مدينة "كفار سابا" البالغ عددهم قرابة 85 ألف نسمة أنهم على مسافة كيلو ونصف الكيلو متر من أقرب نقطة حدودية فلسطينية بناء على خريطة خطة ترامب ، بينما يتواجد سكان مدينة "عراد" بالنقب على مسافة مئات الأمتار فقط من أقرب نقطة حدودية فلسطينية.

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