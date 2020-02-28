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أخبار البلد

مجلس الوزراء يستجيب لـ صدى البلد لعلاج حالة مرضية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 11:53 ص
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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محمود مطاوع
استجاب مجلس الوزراء من خلال لجنة الاستغاثات الطبية لشكوى تم نشرها على موقع صدى البلد الإخباري لأحد المرضى يحتاج إلى جراحة تثبيت الفقرات القطنية، حيث تم التواصل مع زوجته وإعلامه بضرورة إرسال الأشعة والتقارير الطبية للعرض على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء وكذا سيتم عرض الحالة علي د. ابراهيم عويس تمهيدا لاستصدار قرار العلاج علي نفقة الدولة واجراء الجراحة المطلوبة .

واستغاث الحاج م .ع فى رسالة لخدمة القراء التى يقدمها موقع صدى البلد الاخبارى بالمسئولين وذلك لعلاج زوجته أ .غ على نفقة الدولة.

وأكد أن زوجته مصابه بشلل فى القدم وتحتاج إلى إجراء عملية بمعهد ناصر وذلك لرفع شرائح المسامير من الفقرات وإعادة تثبيت الفقرات من الثالثة إلى الخامسة.

وناشد موقع صدى البلد الإخباري، لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء ووزارة الصحة بالتدخل لعلاج الحالة.

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