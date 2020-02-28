طلاب جامعة القاهرة يحصدون المركز الأول في ملتقى الاتحادات الطلابية

حصل اتحاد طلاب جامعة القاهرة على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية، في ختام مشاركتهم في ملتقى الاتحادات الطلابية، الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 22 - 27 فبراير الجاري، بالمدينة الشبابية بأبى قير بالاسكندرية.





وكان اتحاد طلاب جامعة القاهرة، شارك بوفد ضم 10 طلاب وطالبات وعلى رأسهم رئيسة الاتحاد ونائبها، في فعاليات ملتقى الاتحادات الطلابية، ومنها ورش العمل حول كيفية ترشيد المياه، وأمن المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، كما تم عرض مناقشات حول الهوية المصرية والأمن القومي المصري، والأمن القومى المائي، وتعديل السلوك الشخصي، وفن التعامل مع الآخر. وقدم اتحاد طلاب جامعة القاهرة في ختام الملتقى، عرضًا عن أهم الأنشطة الطلابية التى يتم تنظميها بجامعة القاهرة.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن ملتقى الاتحادات الطلابية فرصة للتعرف وتبادل الآراء وطرح الرؤى المختلفة في قضايا المجتمع، بين طلاب جامعة القاهرة والجامعات المشاركة، إلى جانب التعرف على الثقافات المحلية من محافظات مصر.





ومن جانبها قالت الدكتورة هبه نوح نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الملتقى تضمن عدة لقاءات مع القيادات السياسية الوطنية أبرزها وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مهدي محافظ الاسكندرية الأسبق، وغيرهم ممن كان لهم دور في نقل المعلومات والخبرات للاتحادات الطلابية في الجامعات.



