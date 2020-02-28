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مرأة

بيمثل ولا جد.. كيف تكتشف حقيقة الإنسان في الخطوبة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 02:28 م
الخطوبة
الخطوبة
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أسماء محمد
قالت الدكتورة اعتماد عبد الحميد، خبير العلاقات الاسرية، ان فترة الخطوبة تتم في الأساس لإعطاء فرصة لكل طرف لفهم الاخر ومعرفة طباعه وحقيقة شخصيته عن قرب ليتأكد انه هو الشخص المناسب.

وأضافت"اعتماد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان مع الأسف الشديد الهدف الأساسي من الخطوبة لا يتحقق في معظم الحالات ويفاجا احد الطرفين او كلاهما بشخصية مختلفة تماما بعد الزواج بسبب تعمد البعض الظهور في ابهي صورة وافضل الطباع قبل الزواج .

وأشارت "اعتماد" الي ان هناك طريقة بسيطة تساعد  المقبلين على الزواج في كشف حقيقة الرجل أو الفتاة وهى مراقبة تصرفاته مع أهله وأصحابه وأقاربه لانه لو استطاع التمثيل طوال الوقت أمام الطرف الآخر فلن يستطيع التمثيل طوال الوقت مع كل دائرة معارفه.

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