مشكلة جزم.. شعبة الأحذية تكشف مدى تأثر القطاع بـ فيروس كورونا

وقالإن ما جعل المخزون من مكونات إنتاج الأحذية آمن هو أن مثل هذه الفترة كل عام تكون هناك إجازات بالصين ، وهو ما يجعل التجار يضعون في حسبانهم تخزين كميات وفيرة تكفي الإنتاج لتخطي فترة الإجازات الصينية، وليس بسبب فيروس كورونا .