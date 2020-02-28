مشكلة جزم.. شعبة الأحذية تكشف مدى تأثر القطاع بـ فيروس كورونا

أعلنت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية عن توافر كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج بالسوق المحلي تكفى حتى شهر يونيو من عام 2020 الجاري ، وهو ما يبشر بعدم تأثير فيروس كورونا الصين على هذا القطاع .
وقال شريف يحيي، رئيس الشعبة إن ما جعل المخزون من مكونات إنتاج الأحذية آمن هو أن مثل هذه الفترة كل عام تكون هناك إجازات بالصين ، وهو ما يجعل التجار يضعون في حسبانهم تخزين كميات وفيرة تكفي الإنتاج لتخطي فترة الإجازات الصينية، وليس بسبب فيروس كورونا .
وناشد رئيس الشعبة بعدم رفع السعر في ظل التزامن مع الحديث عن فيروس كورونا الصين ، خاصة أن كميات مستلزمات الإنتاج وفيرة ولا تستدعى القلق أو نقص في المعروض ، مُشيدًا بدور التجار والصناع بعد تخفيض هامش ربحهم لأعلى مستوى لدفع عجلة المبيعات .
وقال عماد رشاد نائب رئيس شعبة الأحذية بغرفة القاهرة إن الفترة القادمة ستشهد جهودًا مكثفة لترسيخ مبدأ صناعة مستلزمات الإنتاج محليًا من خلال مصانع مصرية تقوم بإنتاج مكونات الأحذية ليكون المنتج المصري بديلًا للمستورد ، مع السعي لإقامة معارض على مستوى الجمهورية لتسويق المنتجات المصرية لتنشيط حركة المبيعات.
ونوه "رشاد" إلى زيادة الاتجاه إلى الإنتاج محليًا ، وهو ما يزيد من المعروض سواء لمستلزمات الإنتاج أو المنتج النهائي ، وهذا سيكون له مردود إيجابى على الأسعار بالسوق ، وبالتالى على رفع معدلات الإنتاج ، وفي النهاية المستفيد المستهلك والقطاع واقتصاد بلدنا القومي.